Las noticias más importantes del 16 de octubre

El número de evacuados se duplicó en Corrientes: ya hay 222 personas fuera de sus hogares
Arranca la segunda subasta de vehículos en desuso de la Municipalidad
Maciel quiere un careo, Cañete pide volver a hablar y viene Gustavo Vera como testigo
Ramón Dupuy en el juicio por Loan: "Con los chicos no se lucra"
Itatí: el gobernador continúa recorriendo las zonas afectadas por la crecida del Paraná
Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para trabajadores de la provincia
Leonardo Cositorto fue internado en Corrientes: lo operaron por un posible tumor en la ingle
Las Fuerzas Armadas desplegaron buques, vehículos anfibios y personal sanitario en el Litoral por El Niño
El “Flaco” López marcó el gol 100 de Palmeiras en la temporada