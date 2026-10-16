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Las noticias más importantes del 16 de octubre

Por El Litoral

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 07:10

El número de evacuados se duplicó en Corrientes: ya hay 222 personas fuera de sus hogares

Arranca la segunda subasta de vehículos en desuso de la Municipalidad

Maciel quiere un careo, Cañete pide volver a hablar y viene Gustavo Vera como testigo

Ramón Dupuy en el juicio por Loan: "Con los chicos no se lucra"

Itatí: el gobernador continúa recorriendo las zonas afectadas por la crecida del Paraná

Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para trabajadores de la provincia

Leonardo Cositorto fue internado en Corrientes: lo operaron por un posible tumor en la ingle

Las Fuerzas Armadas desplegaron buques, vehículos anfibios y personal sanitario en el Litoral por El Niño

El “Flaco” López marcó el gol 100 de Palmeiras en la temporada

 

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