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Las noticias más importantes del 17 de octubre de 2026

Por El Litoral

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 07:03

Corrientes: murió motociclista tras colisionar con una camioneta en Ruta 12

Mujer policía quedó detenida por la causa de presos que salían a robar en Santo Tomé

Apelaron el acuerdo que evitó el tercer juicio oral contra el ginecólogo Gerardo Dahse

Itatí superó el nivel de evacuación del Paraná: cuáles fueron las crecidas históricas

Ascenso de temperaturas, sin lluvias, pero con días grises en Corrientes

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