Las noticias más importantes del 19 de octubre del 2026

Crecida del Paraná: ya son 754 las personas que dejaron sus casas en Corrientes
Valdés espera que la bajante del Paraná en Ituzaingó alivie la situación en Itatí y Paso de la Patria
El nivel del río Paraná llegó a los 7 metros este domingo
Murió Hugo Tomás Flores, una de las voces del chamamé correntino
Yacaré en el parque Mitre: el Centro Aguará explicó la causa de su presencia
Robo en Corrientes: atrapan a los sospechosos y recuperaron divisas extranjeras
Corrientes tendrá una semana con temperaturas de hasta 29°C
Ganó Huracán de Goya y será el rival de Lipton
Tragedia en Corrientes: murió un nene de 11 años tras ser atropellado en la Ruta 119