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Las noticias más importantes del 19 de octubre del 2026

Por El Litoral

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 06:51

Crecida del Paraná: ya son 754 las personas que dejaron sus casas en Corrientes

Valdés espera que la bajante del Paraná en Ituzaingó alivie la situación en Itatí y Paso de la Patria

El nivel del río Paraná llegó a los 7 metros este domingo

Murió Hugo Tomás Flores, una de las voces del chamamé correntino

Yacaré en el parque Mitre: el Centro Aguará explicó la causa de su presencia

Robo en Corrientes: atrapan a los sospechosos y recuperaron divisas extranjeras

Corrientes tendrá una semana con temperaturas de hasta 29°C

Ganó Huracán de Goya y será el rival de Lipton

Tragedia en Corrientes: murió un nene de 11 años tras ser atropellado en la Ruta 119



 













 

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