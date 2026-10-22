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Corrientes

Las noticias más importantes del 22 de octubre

Por El Litoral

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 07:03

Corrientes: encontraron una campera de Nancy Godoy en la casa de la vecina detenida

Doble alerta en Corrientes por tormentas fuertes: hasta cuándo podrían seguir las lluvias

La polémica declaración de una curandera en el juicio por Loan

Docente de Corrientes fue imputado por delitos sexuales, aunque seguirá libre

Habilitaron un paso internacional entre Corrientes y Brasil que estuvo cerrado por semanas

El exintendente de 9 de Julio pagó a los falsos Dupuy por pericias que no se hicieron

Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: ya hay más de 1.000 personas afectadas en Corrientes

Corrientes: renunció Gabriel “Gato” Revidatti como entrenador de San Martín

 

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