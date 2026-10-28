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Las noticias más importantes del 28 de octubre

Por El Litoral

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 07:10

Crisis en una textil por una deuda 1580 millones: su marca se comercializa en Corrientes

Doble jornada con testigos para avanzar en el juicio por Loan

Caso Nancy Godoy: analizan pruebas genéticas y llamadas mientras sigue la búsqueda

La manga del aeropuerto de Corrientes estuvo 15 días sin funcionar: las razones

La Municipalidad de Corrientes paga los sueldos de octubre desde el viernes

Ambientalista denunció el "manejo improvisado" y ahorcamiento de un puma en Corriente

Santo Tomé: el Uruguay volvió a crecer y cerraron la costanera por segunda vez en el mes

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Zonas cálidas: Nación amplió el subsidio de luz para Corrientes y 14 provincias del Norte Grande

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