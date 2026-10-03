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Corrientes

Las noticias más importantes del 3 de octubre de 2026

Por El Litoral

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 07:02

Golpe al narcomenudeo en Corrientes: cayeron cuatro "kioscos" de droga en simultáneo

Santo Tomé: indagan a la guardia policial por liberar presos para salir a robar

Con retroexcavadoras en plena laguna, un pueblo correntino prepara sus playas

Midón quedó eliminado en Brasil

Sentencia firme para un exarquero por una estafa piramidal de 100 mil dólares en Goya

El Gobierno afirma que trae US$27.000 millones en anuncios de inversión

Juan Pablo Valdés: "Queremos un financiamiento de US$ 50 millones para el nuevo puerto de El Sombrero"

El río Uruguay volvió a crecer y podría llegar a la alerta este fin de semana

















 

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