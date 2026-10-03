Las noticias más importantes del 3 de octubre de 2026

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Con retroexcavadoras en plena laguna, un pueblo correntino prepara sus playas
Midón quedó eliminado en Brasil
Sentencia firme para un exarquero por una estafa piramidal de 100 mil dólares en Goya
El Gobierno afirma que trae US$27.000 millones en anuncios de inversión
Juan Pablo Valdés: "Queremos un financiamiento de US$ 50 millones para el nuevo puerto de El Sombrero"
El río Uruguay volvió a crecer y podría llegar a la alerta este fin de semana