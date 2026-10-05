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Las noticias más importantes del 5 de octubre de 2026

Por El Litoral

Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 06:48

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van a una segunda vuelta

 

Un hombre murió luego de despistar con su automóvil en una ruta

Después de la lluvia, cómo seguirá el tiempo esta semana en Corrientes

El puente interprovincial resultó con daños tras el impacto de un remolcador paraguayo

Ganó Curne y es el tercer pasajero a las semifinales

Corrientes: secuestraron $38 millones y US$2.100 tras esclarecer un robo en Esquina

Mandiyú ganó el Grupo 5 y Huracán clasificó con una goleada

Corrientes: secuestraron cinco mallones y ocho pescados por incumplir la veda















 

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