Las noticias más importantes del 5 de octubre de 2026

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van a una segunda vuelta
Un hombre murió luego de despistar con su automóvil en una ruta
Después de la lluvia, cómo seguirá el tiempo esta semana en Corrientes
El puente interprovincial resultó con daños tras el impacto de un remolcador paraguayo
Ganó Curne y es el tercer pasajero a las semifinales
Corrientes: secuestraron $38 millones y US$2.100 tras esclarecer un robo en Esquina
Mandiyú ganó el Grupo 5 y Huracán clasificó con una goleada
Corrientes: secuestraron cinco mallones y ocho pescados por incumplir la veda