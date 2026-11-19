Juan Pablo Valdés habló sobre un posible bono navideño: “Lo tenemos estudiado”
Loan: tenso careo entre Caillava y un policía, que no la registra como informante
Operario lesionado al caer el nuevo transformador que instalaban en San Roque
Corrientes declaró la emergencia hídrica y reguló el uso de celulares en las cárceles
Condenan al Estado a pagar por la muerte de Matías Chirino en un cuartel de Corrientes
La Unne creó un Observatorio Regional para estudiar y fortalecer a las empresas de familia
Ñande Week Correntino 2026: fechas, descuentos y cómo participar por $3 millones
El Concejo prepara la renovación de los mandatos de dos funcionarios municipales
Fue detenida en Corrientes por robar $6 millones a su pareja en Entre Ríos