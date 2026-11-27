Luis Caputo anticipó un RIGI para Corrientes y criticó al kirchnerismo
Declaró Codazzi: la teoría del choque a Loan, pacto de silencio y un salvavidas a Benítez
El Senado de Corrientes dio media sanción al Presupuesto 2027
Juan Pablo Valdés presentó la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé: el anuncio de las entradas y la importancia de sostener la celebración
Senado: se aprobó por 43 votos en general la suspensión de las Paso
Allanamiento en Corrientes por presunto tráfico de material pornográfico en redes sociales
Corrientes: un hombre murió ahogado en el río Paraná
Camau Espínola habló de su futuro político y dijo que definirá el 2027 junto a Valdés
Piden ayuda para afrontar los gastos de internación de un periodista correntino