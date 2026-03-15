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segundo puente Chaco-Corrientes Claudio Polich Juan Pablo Valdés
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Las noticias más importantes del 15 de marzo de 2026

Por El Litoral

Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 08:09

Tiene fecha la audiencia pública para el segundo puente Chaco-Corrientes

Corrientes tiene un nuevo millonario

La llegada del gasoducto, clave para una nueva etapa de desarrollo en Corrientes

Operativos de tránsito en Corrientes: secuestraron más de 20 motos y reforzaron los controles ante caravanas nocturnas

Decomisaron millonaria carga de pescados transportados de manera ilegal en Corrientes

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