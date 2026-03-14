Regatas venció a Atenas y cortó la racha negativa

La racha negativa de Regatas Corrientes llegó a su fin este mediodía en Córdoba. Después de cinco derrotas consecutivas, el Fantasma venció como visitante a Atenas 98 a 90 y evitó seguir bajando en las posiciones (se mantiene octavo) de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Regatas, que no contó con su entrenador Juan Manuel Varas por duelo, llegó a ganar por 19 puntos, soportó la reacción cordobesa y sacó a flote un partido que lo tuvo al frente del marcador desde los 6 minutos del cuarto inicial.

Juan Pablo Corbalán lideró la ofensiva de Regatas con 14 puntos, mientras que Andrés Jaime y Sebastián Lugo aportaron 13 cada uno. Seis jugadores llegaron al doble dígito en el equipo correntino.

En Atenas, que bajó al 17º lugar y quedó cerca de la zona Permanencia, se destacaron en el ataque Santiago Ferreyra y Luciano González con 14 puntos cada uno.

Los parciales del partido fueron 29 a 21, 50 a 39 y 70-6, todos favorables al equipo correntino.

El partido que se jugó sábado al mediodía en la capital cordobesa mostró al local dominando en el inicio. Atenas encontró efectividad para adelantarse 8 a 3.

Regatas tardó en entrar en ritmo pero con las corridas y los tiros de tres puntos (4 de 7 en el cuarto) pudo empardar el juego y después pasar a controlarlo.

Desde la banca llegó Mateo Chiarini (11) y con sus triples la diferencia pasó a ser de 10 (27 a 17) a favor de Regatas.

El segundo cuarto fue irregular, con minis rachas anotadoras para los dos equipos pero que no complicaron el control del marcador para Regatas.

La visita siguió firme con los tiros a distancia (7 de 12 en triples durante los 20 minutos iniciales). La brecha llegó a ser de 16, aunque Atenas logró recortar a 11 sobre el final del período.

Con un buen pasaje de Juan Diego Tello, Regatas clavó un parcial de 9 a 1 en el comienzo del tercer cuarto y tomó una renta de 19 (59 a 40), la máxima del partido.

La reacción de Atenas llegó con mayor dinámica para defender, secó la ofensiva correntina y con una ráfaga de 19 a 4 quedó cuatro puntos abajo (63 a 59).

En ese pasaje, la efectividad en los lanzamientos de tres cambió. Atenas comenzó a anotar y Regatas tiró sin puntería.

La defensa y una corrida de Iván Gramajo le permitieron a Regatas tomar un poco de aire sobre el final del capítulo.

El trámite del último segmento fue similar al tercero. Atenas tuvo un mejor inicio, nuevamente quedó cuatro puntos abajo (84 a 80) pero apareció Corbalán con 8 puntos en hilera para que Regatas quede cerca de la victoria.

El último intentó de remontada que tuvo Atenas se cortó con un triple de Jaime, después de una gran circulación del balón, con 45 segundos por jugar.

El festejo en el centro de la cancha de los jugadores Fantasmas fue de desahogo. Regatas volvió al triunfo después de cinco derrotas y renueva su protagonismo dentro de la competencia.

Ausencia de Varas

El entrenador principal de Regatas Corrientes Juan Manuel Varas sufrió la pérdida de un familiar y fue licenciado.

El equipo correntino fue dirigido técnicamente por Manuel Sánchez quien tuvo su debut al frente del equipo.

Sánchez, llegó esta temporada a Corrientes para ser el asistencia principal de Varas y este sábado tuvo la posibilidad de debutar como DT en la LNB. Estuvo acompañado en el banco por Diego Checenelli, segundo asistente del cuerpo técnico Fantasma.

Fin de la gira

Regatas Corrientes cerrará su paso por Córdoba esta lunes cuando visite a Instituto. El encuentro se jugará en el estadio Ángel Sandrin desde las 17.

El horario especial se fijó por razones de seguridad. Instituto será local de Independiente por la Liga Profesional de fútbol ese mismo día a las 22,15 y las canchas de fútbol y básquetbol están en la misma sede.

El paso de Regatas por Córdoba comenzó el jueves con la caída frente a Independiente de Oliva 89 a 83 y continuó este sábado con el triunfo contra Atenas.

