Tiene fecha la audiencia pública para el segundo puente Chaco-Corrientes

n El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) convocó a una audiencia para debatir sobre el impacto ambiental de la futura del proyecto “Conexión Física entre Chaco y Corrientes variantes de paso ciudad de Resistencia (Chaco) y Corrientes (Corrientes)”.

El debate se realizará el 8 de abril a las 9 en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Cs Sociales y Políticas de la Unne, situada en la calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes.

Los interesados podrán tomar vista del Documento Síntesis de la documentación obrante en el expedient que contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que se somete a consulta, a partir del día 18 de marzo de 2026 y hasta el 06 de abril de 2026 en los horarios 6 de 8 a 12:30 hs en la sede del Icaa y en la Dirección Nacional de Vialidad

El documento también estará disponible en la página web de la Dirección Vialidad Nacional de (https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/convocatoria-para-espacios-participativos).

Los interesados en efectuar exposiciones orales durante el desarrollo de la audiencia pública deberán cumplir con los siguientes requisitos: Inscripción previa en el Registro habilitado a tal efecto, presentación por escrito de un informe qué refleje el interés particular en el proyecto y contenido de la exposición a efectuar, el que deberá presentarse con antelación al cierre del Registro de Participantes, Informar si actúa en representación, en cuyo caso deberá acreditar Personería Jurídica mediante el instrumento legal correspondiente. Podrá acompañar toda otra documentación relacionada con el objeto de la Audiencia Publica Ambiental.

El formulario para inscribirse en el Registro de Participantes estará disponible en la sede del Icaa y Vialidad Nacional hasta el día 06 de abril de 2026. Para presenciar la audiencia pública no se requiere inscripción en el Registro de Participantes.

Concluida la audiencia publica, el área de Implementación del Icaa elevará a la Administración General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, en el plazo de 10 días desde la finalización de la audiencia, un informe de cierre.

Asimismo, el administrador general del Icaa procederá a adoptar la resolución final sobre la cuestión puesta en consulta.

Dicha posición se agregará a las actuaciones administrativas y se publicará en el sitio de Internet del Icaa.

La audiencia corresponde a un paso obligado que el Gobierno de Corrientes aplazó por un año. Así lohabía dispuesto el gobernador Gustavo Valdés mediante el Decreto Nº 26 del 20 de enero de 2025, a través del cual el mandatario provincial aprobaba la Resolución 001/2025 del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que establecía “diferir” por un año, la audiencia pública y la presentación de documentación sobre el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo para el Segundo Puente Chaco-Corrientes.

En ese entonces fue Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien comunicó esta situación a los legisladores nacionales, de que la administración no otorgó la licencia ambiental, fundamental para avanzar con el proyecto de obra. “El Gobierno de la Provincia de Corrientes no entregó documentaciones necesarias para que avan”ce el proyecto ejecutivo del Segundo Puente interprovincial con la provincia del Chaco”, habían señalado desde el Gobierno libertario en diciembre del año pasado. Además, se informó que el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarollo (BID) se extendió.

En noviembre de 2023, durante la gestión nacional anterior, el directorio del BID había aprobado el financiamiento de esta gran obra de infraestructura en un 77%. No obstante ello, en las normativas el Icaa responsabilizó a la consultora privada, que evaluó el proyecto ejecutivo, y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de hacer “requerimientos complementarios para la aprobación del proyecto, los cuales a la fecha no han sido presentados. Como así también se ha remarcado en las reiteradas comunicaciones que la audiencia pública debe realizarse en la zona donde se emplazará el proyecto”.