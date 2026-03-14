Adorni se defendió de los embates tras el viaje con su esposa a Nueva York

Manuel Adorni volvió a intentar despegarse del escándalo por la presencia de su esposa en el avión presidencial que voló a Estados Unidos. Aseguró que la mujer "fue una invitada del Presidente" y también sembró sospechas sobre el polémico vuelo privado que tomó rumbo a Uruguay en Carnaval.

"El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente", subrayó el jefe de Gabinete sobre la inclusión de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York.

También sostuvo que "probablemente" la mujer ya no vuelva a volar con él. "Probablemente no tenga sentido que viaje conmigo al exterior, porque es exponerse a que a una manga de seres llenos de maldad y dañinos y con miles de intereses nos ataque", expresó Adorni en diálogo con Forbes.

Reiteró sus acusaciones de que las acusaciones son "un sinfín de operaciones" y habló de otro viaje polémico, el que hizo en Carnaval en vuelo privado a Uruguay.

"Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros", sostuvo.

Consultado sobre si los registros provienen de un organismo público, remarcó que eso "está bajo investigación". Y deslizó sospechas sobre la autoría del video.

"Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo", dijo Adorni. Reiteró que fue una invitación de un "amigo de toda la vida", en referencia a Marcelo Grandio, y que acordaron que el exvocero presidencial pagara su parte.

Grandio se había expresado en el mismo sentido el jueves. "Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía", aseguró el conductor de la TV Pública.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya abrió un expediente preliminar para analizar si hubo delitos o fallas tanto en el vuelo a Estados Unidos como en el que tuvo como destino Punta del Este.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", se arrepintió el jefe de Gabinete en una entrevista televisiva.