Decomisaron millonaria carga de pescados transportados de manera ilegal en Corrientes

En sendos operativos concretados por la Gendarmería Nacional y la dirección Provincial de Recursos Naturales de la Provincia, decomisaron casi 4 toneladas de pescados, que eran trasladados de manera irregular cuyo aforo fue estimado en $35.500.000.

Primeramente demoraron el avance de una Mercedes Sprinter, cuyo conductor se negó a abrir el precinto de la carga, por lo cual solicitaron una orden de requisa que fue extendida por el Juzgado Federal de Corrientes.

"Esta persona oriunda del Chaco, carecía de la guía de transporte federal y la correspondiente autorización para comercializar las especies detectadas. Se valía de un presunto permiso de Senasa", advirtió Raúl Barrientos de la delegación Corrientes de Recursos Naturales.

"Supuestamente podía comercializar pescados de mar y de río, pero una vez que obtuvimos la orden del juez nos encontramos con solo 200 kilos de filetes de langostinos, bacalaos y merluzas. Además, unas 3 toneladas de bogas y patíes", detalló y agregó que "nada de eso figuraba en las guías que exhibió".

En tanto, remarcó que "no tenía ningún tipo de papel de unos 300 kilos de surubíes que encontramos entre la carga, por lo cual Asesoría Legal de Recursos Naturales dispuso que se inicien actuaciones por infracción a la Ley 10/30", precisó.

Camion



Por otra parte, en el mismo lugar interceptaron un camión habilitado para el transporte de carne vacuna de un frigorífico de la provincia de Santa Fe. "Pedimos revisar lo que llevaban y accedieron sin inconvenientes", aclaró Barrientos.

"Además de las media res, nos encontramos con 100 kilos de bogas que tanto el chofer como el acompañante no pudieron justificar la procedencia", explicó.

En ambos casos, la Justicia ordenó el decomiso de todos los pescados y el secuestro preventivo de los vehículos que quedaron como depositarios en las bases de la Gendarmería Nacional de Ituzaingó y de Itá Ibaté.

Destacaron el trabajos desplegado por los integrantes del Escuadrón 47 de la Gendarmería Nacional así como de las delegaciones Capital e Itá Ibaté de Recursos Naturales.

"Desde el organismo queremos destacar la amplia colaboración del juez federal y de la Gendarmería que apoya y colabora con esta labor en pos de proteger los recursos de nuestros ríos", puntualizó Barrientos.

