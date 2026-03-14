Salud mental en Corrientes: especialistas debatieron estrategias con la Fundación Pensar

La Fundación Pensar distrito Corrientes, presidida por la diputada Sofía Brambilla, coordinó este viernes una reunión de trabajo con el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y el recientemente designado director de Salud Mental, Gustavo Gomez.

El encuentro tuvo como objetivo presentar un informe elaborado a partir de una mesa de trabajo organizada por la Fundación en noviembre, donde profesionales del sistema sanitario analizaron la situación actual de la salud mental en la provincia.

La mesa fue coordinada por Susana Escobar, médica psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. Contó con la participación de especialistas de hospitales provinciales, el sector privado y docentes universitarios.

Durante la reunión, los profesionales presentaron al ministro Lanari y al director Gómez un informe que identifica las principales problemáticas en salud mental y propone distintas líneas de acción. El documento señala la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención, mejorar el acceso a tratamientos y avanzar en estrategias de prevención y abordaje integral.

Sofía Brambilla destacó la relevancia de generar espacios de trabajo con profesionales del área. “La salud mental es un tema que requiere ser abordado con seriedad y con el aporte de quienes trabajan todos los días en el sistema de salud. Desde la Fundación Pensar buscamos generar ámbitos de análisis y propuestas que puedan contribuir a mejorar las políticas públicas en la provincia”, expresó.