Operativos de tránsito en Corrientes: secuestraron 20 motos y refuerzan los controles ante caravanas nocturnas

Un nuevo operativo de tránsito en Corrientes terminó con el secuestro de 20 motocicletas, 5 automóviles y la demora de 4 personas el viernes por la noche. El despliegue se realizó en la zona de la plaza Mercosur y la rotonda de la Virgen de Itatí. Según indicaron, los controles también apuntan a frenar a "los seguidores" y sus desplazamientos masivos durante la madrugada.

Anarquía vial

En la semana, la Municipalidad ya había intensificado los operativos de tránsito en Corrientes ante lo que calificó como una situación de “anarquía” en la circulación de motos y automóviles.

El miércoles, en un solo operativo vial, se incautaron 50 vehículos. En su mayoría fueron casos por falta de documentación y por no utilizar casco. De esta manera, en los últimos siete días se secuestraron cerca de 300 motos en distintos puntos de la ciudad.

“El mandato que tenemos del intendente es cuidar la vida de los ciudadanos. No es solamente que circulen con documentación y elementos de seguridad, es evitar costos millonarios a la salud pública en los hospitales de la ciudad de Corrientes”, explicó el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios.

La situación de los seguidores

Una problemática histórica son “los seguidores” de bandas de cumbias que realizan caravanas nocturnas en motocicletas. Consultado sobre esto, el funcionario aseguró que el tema "está en agenda" y que se abordará de manera coordinada con la Policía de la provincia. "No se va a mandar a inspectores de tránsito para que vayan solos o desprotegidos”, explicó.

Además, el municipio incorporó nuevas cámaras de alta resolución conectadas al Centro de Monitoreo Municipal para detectar infracciones. Entre las faltas que serán sancionadas con mayor severidad figura el cruce de semáforos en rojo