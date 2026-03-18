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Corrientes

Las noticias más importantes del 18 de marzo

Por El Litoral

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 07:15

Condenaron a un taxista por traficar droga en una ciudad turística de Corrientes

Corrientes: un capitalino se llevó 55 millones de la Poceada

Lavado de activos en Libertador: decomisaron bienes por más de $100 millones

Llevaba casi 100 kilos de carne clandestina en el baúl de un automóvil en Corrientes

Muerte dudosa: exhumaron el cuerpo de un joven fallecido en Derqui

El Gobierno reemplazará planes sociales por vouchers de capacitación: a quiénes afecta y qué cambia

Inició el juicio por una millonaria defraudación ganadera en Corrientes

Santa Rosa: Valdés anunció la construcción de un mega aserradero en el Parque Industrial

Valdés anunció inversión en tecnología y educación con IA

Corrientes: los gremios docentes convocan a un paro
 

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