Condenaron a un taxista por traficar droga en una ciudad turística de Corrientes

Un taxista que usaba su móvil como delivery para abastecer droga a puntos de venta al menudeo en la ciudad de Ituzaingó fue condenado este martes a cinco años de prisión.

El fallo fue dictado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado en forma unipersonal por el juez Eduardo Ariel Belforte, sobre la base de una acusación formulada por los fiscales federales Carlos Schaefer y Soledad Branchi.

Se trata de un trabajo de investigación desarrollado por la Prefectura Naval Argentina luego de una denuncia anónima que llegó hasta Pedro Matías Rivero, un chofer de taxi de 28 años de edad que cayó a bordo de su Chevrolet Onix el 23 de mayo del año pasado.

Lo atraparon cuando ingresaba por la avenida 9 de Julio al barrio G2 de Ituzaingó, con medio kilo de cocaína en el interior del auto, distribuida de diversas maneras.

Fiscales federales en el Tribunal Oral de Corrientes.

La mayor parte estaba metida en una bolsa Ziploc adentro de una mochila negra con el escudo de River, donde también se halló una balanza de precisión.

Según las pericias, con los 500 gramos que se le incautaron a Rivero en ese momento se pudieron obtener 3.727 dosis de cocaína, por un valor superior a los $8,5 millones.

En su fallo, el tribunal también ordenó decomisar el automóvil en el que se trasladaba Rivero con la droga.

En sus alegatos los fiscales subrayaron que el bien público que debe ser protegido es la salud pública, la que fue doblemente atacada, no solo por afectar la comercialización de droga en una comunidad, sino también por el carácter de punto turístico del lugar.

EL magistrado interviniente este martes condenó a Rivero por transporte de estupefacientes en calidad de autor, con lo cual recibió una pena de 5 años de prisión.