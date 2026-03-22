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Juan Pablo Valdés TOAS docentes corrientes
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Las noticias más importantes del 23 de marzo de 2026

Por El Litoral

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 07:04

Crimen del trabajador rural en La Cruz: secuestran arma de fuego y celulares

Reintegrarán los descuentos a los docentes en Corrientes

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Corrientes: hasta cuándo seguirán las lluvias

Corrientes: un menor murió tras chocar en moto en Monte Caseros

Pescadores capturaron y liberaron un surubí de 43 kilos en Corrientes

Tragedia en Corrientes: ya son tres los muertos tras choque en Ruta 12

Secuestran joyas y bienes tras cuatro allanamientos en Corrientes: hay un detenido

Trump reafirmó el ultimátum a Irán: advirtió que “la destrucción será total”









 

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