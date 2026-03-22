Reintegrarán los descuentos a los docentes en Corrientes

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, informó que el Gobierno provincial avanzará con el reintegro de los descuentos aplicados a docentes por inasistencias durante el paro.

La decisión fue tomada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Personal el reintegro inmediato y total del Complemento Docente Provincial (códigos 193 y 632) a los trabajadores alcanzados por la medida.

Según se detalló, el beneficio alcanzará al 19% de los docentes activos, quienes habían sufrido descuentos en sus haberes. Los montos correspondientes estarán acreditados a partir del miércoles 25 de marzo.

Desde el Gobierno provincial también indicaron que se instruyó a las áreas competentes para adecuar la normativa vigente, estableciendo que en adelante el descuento por días no trabajados en adhesión a medidas de fuerza se aplicará de manera proporcional sobre el Complemento Docente Provincial.

De esta manera, se busca implementar un esquema considerado como claro, justo y transparente, tanto para la administración como para los trabajadores de la educación.

Claves de la medida