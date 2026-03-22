Reintegrarán los descuentos a los docentes en Corrientes

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, informó que el Gobierno provincial avanzará con el reintegro de los descuentos aplicados a docentes por inasistencias durante el paro.
La decisión fue tomada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Personal el reintegro inmediato y total del Complemento Docente Provincial (códigos 193 y 632) a los trabajadores alcanzados por la medida.
Según se detalló, el beneficio alcanzará al 19% de los docentes activos, quienes habían sufrido descuentos en sus haberes. Los montos correspondientes estarán acreditados a partir del miércoles 25 de marzo.
Desde el Gobierno provincial también indicaron que se instruyó a las áreas competentes para adecuar la normativa vigente, estableciendo que en adelante el descuento por días no trabajados en adhesión a medidas de fuerza se aplicará de manera proporcional sobre el Complemento Docente Provincial.
De esta manera, se busca implementar un esquema considerado como claro, justo y transparente, tanto para la administración como para los trabajadores de la educación.
Claves de la medida
- Reintegro inmediato: Se devolverán los descuentos aplicados sobre los códigos 193 y 632 del Complemento Docente Provincial.
- Decisión del gobernador: Juan Pablo Valdés ordenó la rápida devolución tras detectarse un desajuste técnico.
- Alcance: La medida impacta en el 19% de los docentes activos.
- Origen del complemento: Los códigos 193 y 632 fueron creados por decreto provincial tras la eliminación del FONID, para sostener ese ingreso a nivel local.
- Descuentos futuros: Se aplicarán de forma proporcional sobre el complemento en caso de adhesión a paros.
- Día de paro: Se mantiene el descuento por inasistencia, en línea con el criterio de que no da lo mismo cumplir que no cumplir.
- Objetivo: Garantizar transparencia, reconocer a quienes cumplen y asegurar que los alumnos correntinos no pierdan días de clase.