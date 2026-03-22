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Reintegrarán los descuentos a los docentes en Corrientes

El Gobierno provincial devolverá el Complemento Docente Provincial a los trabajadores alcanzados por los descuentos tras el paro.

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 18:03

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, informó que el Gobierno provincial avanzará con el reintegro de los descuentos aplicados a docentes por inasistencias durante el paro.

La decisión fue tomada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Personal el reintegro inmediato y total del Complemento Docente Provincial (códigos 193 y 632) a los trabajadores alcanzados por la medida.

Según se detalló, el beneficio alcanzará al 19% de los docentes activos, quienes habían sufrido descuentos en sus haberes. Los montos correspondientes estarán acreditados a partir del miércoles 25 de marzo.

Desde el Gobierno provincial también indicaron que se instruyó a las áreas competentes para adecuar la normativa vigente, estableciendo que en adelante el descuento por días no trabajados en adhesión a medidas de fuerza se aplicará de manera proporcional sobre el Complemento Docente Provincial.

De esta manera, se busca implementar un esquema considerado como claro, justo y transparente, tanto para la administración como para los trabajadores de la educación.

Claves de la medida

  • Reintegro inmediato: Se devolverán los descuentos aplicados sobre los códigos 193 y 632 del Complemento Docente Provincial.
  • Decisión del gobernador: Juan Pablo Valdés ordenó la rápida devolución tras detectarse un desajuste técnico.
  • Alcance: La medida impacta en el 19% de los docentes activos.
  • Origen del complemento: Los códigos 193 y 632 fueron creados por decreto provincial tras la eliminación del FONID, para sostener ese ingreso a nivel local.
  • Descuentos futuros: Se aplicarán de forma proporcional sobre el complemento en caso de adhesión a paros.
  • Día de paro: Se mantiene el descuento por inasistencia, en línea con el criterio de que no da lo mismo cumplir que no cumplir.
  • Objetivo: Garantizar transparencia, reconocer a quienes cumplen y asegurar que los alumnos correntinos no pierdan días de clase.

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