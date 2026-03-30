Las noticias más importantes del 30 de marzo de 2026

Alerta por calor extremo en Corrientes: hasta cuándo seguirá la ola de altas temperaturas
Corrientes: un motociclista está grave tras un choque con un utilitario
Corrientes: investigan abuso y detienen al padre de una menor en Paso de la Patria
Derrota de Boca Unidos en su visita a Mitre
Corrientes: investigan la muerte de una joven y realizan tres allanamientos
Corrientes: rescatan un yacaré en zona urbana de Santa Ana
Unne: proponen crear alimento balanceado para bovinos con un subproducto del arroz