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Operativos sanitarios calor en Corrientes Paso de la Patria
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Corrientes

Las noticias más importantes del 30 de marzo de 2026

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 06:47

Alerta por calor extremo en Corrientes: hasta cuándo seguirá la ola de altas temperaturas

Corrientes: un motociclista está grave tras un choque con un utilitario

Corrientes: investigan abuso y detienen al padre de una menor en Paso de la Patria

Derrota de Boca Unidos en su visita a Mitre

Corrientes: investigan la muerte de una joven y realizan tres allanamientos

Corrientes: rescatan un yacaré en zona urbana de Santa Ana

Unne: proponen crear alimento balanceado para bovinos con un subproducto del arroz

Triunfo de Empedrado que clasificó con puntaje ideal







 

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