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Autovía 12 Chiqui Tapia Municipalidad de Goya
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Corrientes

Las noticias más importantes del 31 de marzo

Por El Litoral

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 07:15

Valdés: reunión con Caputo, subas salariales y acuerdo por tierras

Corrientes: hallaron droga en un colectivo y demoraron a una mujer

Violento robo en Corrientes: maniataron a un productor rural y se llevaron su camioneta

Autovía 12 paralizada: la Cámara de la Construcción advierte por la falta de fondos

Sancionarán a los inspectores de tránsito tras el video viral en la Costanera de Goya

Santa Fe: identificaron a la víctima y confirmaron que el tirador no tenía antecedentes

Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales el 2 y 3 de abril

Corrientes: suman tecnología de riego y nuevos mobiliarios en espacios públicos

 

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