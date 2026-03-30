Corrientes: hallaron droga en un colectivo y demoraron a una mujer

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una mujer en San Luis del Palmar durante un control vehicular. Se secuestró droga.
El operativo se llevó a cabo durante la noche del domingo sobre la Ruta Provincial N° 5, en el acceso a la mencionada localidad, en el marco de controles vehiculares y de transporte de pasajeros.
Participaron agentes de la comisaría local, junto a la brigada de investigaciones, el GTO y personal de Seguridad Vial.
Hallazgo de la sustancia
Durante el procedimiento, los agentes identificaron a una mujer que viajaba como pasajera en un colectivo de media y larga distancia.
Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron un envoltorio con una sustancia blanquecina, por lo que se dio intervención a personal especializado.
Tras el test correspondiente, realizado por la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, el resultado fue positivo para cocaína.
Intervención judicial
Ante esta situación, la sustancia fue secuestrada y se informó a la autoridad judicial interviniente.
Como resultado, se dispuso la demora de la mujer, mientras continúan las diliegencias en la dependencia policial correspondiente.