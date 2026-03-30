¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Paso de la Patria Semana Santa
calor en Corrientes Paso de la Patria Semana Santa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San luis del palmar

Corrientes: hallaron droga en un colectivo y demoraron a una mujer

El procedimiento fue en un control sobre Ruta 5 durante la noche del domingo.

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 10:16

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una mujer en San Luis del Palmar durante un control vehicular. Se secuestró droga.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del domingo sobre la Ruta Provincial N° 5, en el acceso a la mencionada localidad, en el marco de controles vehiculares y de transporte de pasajeros.

Participaron agentes de la comisaría local, junto a la brigada de investigaciones, el GTO y personal de Seguridad Vial.

Hallazgo de la sustancia

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a una mujer que viajaba como pasajera en un colectivo de media y larga distancia.

Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron un envoltorio con una sustancia blanquecina, por lo que se dio intervención a personal especializado.

Tras el test correspondiente, realizado por la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, el resultado fue positivo para cocaína.

Intervención judicial

Ante esta situación, la sustancia fue secuestrada y se informó a la autoridad judicial interviniente.

Como resultado, se dispuso la demora de la mujer, mientras continúan las diliegencias en la dependencia policial correspondiente.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD