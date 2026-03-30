Sancionarán a los inspectores de tránsito tras el video viral en la Costanera de Goya

Un incidente ocurrido en la Costanera Norte de la ciudad correntina de Goya se convirtió en el eje de una fuerte polémica tras la difusión de imágenes en redes sociales.

El video, que muestra un altercado entre inspectores de tránsito y un civil, generó un amplio debate público sobre el accionar del personal municipal durante los operativos de control.

Al respecto, el director de Tránsito, Alejandro Stortti, confirmó que la administración local no dejará pasar el hecho por alto. "Habrá sanción para los inspectores que protagonizaron el hecho", señaló de manera tajante el funcionario, al referirse a la actuación del personal durante el procedimiento que quedó registrado por los usuarios en distintas plataformas digitales.

Evaluación de responsabilidades

Desde la Dirección de Tránsito indicaron que ya se inició un proceso de análisis para determinar con exactitud las responsabilidades de cada agente.

El episodio provocó una ola de cuestionamientos por parte de los ciudadanos, quienes señalaron excesos o faltas de profesionalismo en la intervención.

Algunos usuarios de redes sociales cuestionaron cómo reaccionaron los agentes y otros sumaron su opinión defendiendo el trabajo de los involucrados.

Un caso similar en Capital

Un hombre alcoholizado atacó a golpes a inspectores de tránsito durante un operativo de control en la ciudad de Corrientes. El hecho se registró la semana pasada entre las calles Santa Catalina y Mburucuyá.

Según se informó, el incidente ocurrió mientras se realizaba un operativo vehicular en esa zona. En ese contexto, el conductor agredió al personal municipal que participaba del procedimiento.

De acuerdo a los datos oficiales, el conductor tenía 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre. De esa manera, y luego de ataques verbales por el secuestro de la moto, la situación derivó en una pelea a golpes entre el hombre y los inspectores.

*Con información de Juan Cruz Velásquez