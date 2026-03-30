Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales el 2 y 3 de abril

La Municipalidad de Corrientes informó cómo funcionarán sus servicios durante el 2 y 3 de abril, jornadas en las que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el aniversario de la fundación de la ciudad.

Durante ambos días, la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad en toda la ciudad. También funcionarán los servicios de recolección diferenciada y los Puntos Verdes.

Además, se mantendrán guardias en áreas esenciales como Tránsito, Guardia Urbana, barrido de calles y el Servicio de Ambulancias Municipal (Samun).

Sin atención en oficinas administrativas

Desde el municipio indicaron que no habrá atención al público en dependencias administrativas.

Entre los organismos que permanecerán cerrados se encuentran:

Agencia Correntina de Recaudación (ACOR)

Centro Emisor de Licencias (CEL)

Caja Municipal de Préstamos (CMP)

Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS)

Tribunal de Faltas y servicios específicos

El Tribunal de Faltas atenderá los días 2, 3, 4 y 5 de abril, de 8 a 16, para trámites abreviados como retiro de vehículos.

En tanto, el Juzgado de Faltas N°3 estará de guardia los días 3 y 4 de abril, de 9 a 15, para casos urgentes vinculados a alcoholemia.

Por su parte, la Dirección General de Defunciones atenderá en el cementerio San Juan Bautista de 7 a 19 para trámites urgentes.

Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador estarán abiertos de 7 a 17 para visitas e inhumaciones.

Transporte y estacionamiento

La Subsecretaría de Transporte informó que los Puntos Sube no abrirán el jueves ni el viernes.

No obstante, el punto ubicado en el playón del área funcionará el fin de semana de 8:30 a 12:30.

Además, no habrá servicio de estacionamiento medido durante ambos feriados, aunque se mantendrán guardias de inspección.

Mercados, paseos y ferias

Los mercados municipales trabajarán con horarios reducidos:

Mercado de Abasto y Productos Frescos: 2 de abril: de 7 a 13 3 de abril: cerrado



Los paseos de compras funcionarán de la siguiente manera:

2 de abril: abiertos de 9 a 21

3 de abril: cerrados

En tanto, las Ferias de la Ciudad estarán:

2 de abril: plaza La Cruz (8 a 13) y Paseo Arazaty (9 a 22)

3 de abril: Paseo Arazaty (9 a 22)

Turismo con guardias

Los Centros de Informes Turísticos funcionarán con guardias en distintos puntos de la ciudad, con horarios que varían entre las 7 y las 22, según la ubicación.