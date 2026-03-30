Espacios públicos en Corrientes: el Municipio suma tecnología de riego y nuevos mobiliarios

En el marco de un programa de recuperación de los espacios públicos, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, supervisó las tareas de infraestructura que se llevan adelante en la plaza Piragine Niveyro.

Las obras forman parte de una apuesta oficial por mejorar la calidad del entorno urbano y la sostenibilidad de los suelos en las plazas capitalinas.

El jefe comunal destacó la implementación de sistemas de riego automatizados, una tecnología que ya se instaló en otros cuatro paseos de la ciudad. "Estos sistemas permiten mejorar el suelo, por eso lo venimos instalando en otros puntos", explicó Polich, quien ratificó el objetivo de extender estas mejoras a todos los barrios, especialmente en las áreas más alejadas del centro.

Ciencia aplicada y mobiliario urbano

Como novedad dentro del plan de mantenimiento, el intendente adelantó que en los próximos días se firmará un convenio con la Facultad de Agronomía. El acuerdo busca incorporar conocimiento técnico específico para la lucha contra la desertificación en las plazas, asegurando que la parquización cuente con base científica para su preservación.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, detalló que la gestión realiza una "apuesta fuerte por la calidad del espacio público", integrando movilidad, iluminación e infraestructura verde. Las acciones incluyen:

Instalación de nuevos sistemas de riego .

Siembra de pastos y mejoras en el arbolado urbano .

Recambio de luminarias y equipamiento con nuevo mobiliario.

Estas tareas son coordinadas de manera conjunta entre las secretarías de Espacios Públicos y Obras Públicas, con el fin de garantizar el bienestar de los vecinos en las zonas de recreación.