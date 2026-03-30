Violento robo en Corrientes: maniataron a un productor rural y se llevaron su camioneta

La Policía de Corrientes informó este lunes que tres delincuentes entraron a la vivienda de un productor hortícola en la localidad de Cruz de los Milagros, donde lo redujeron y maniataron para robarle.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un hombre de apellido Chosgo fue sorprendido por delincuentes en su domicilio, ubicado a unos 300 metros del acceso principal a la localidad.

Según las primeras averiguaciones, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego e ingresó al domicilio exigiendo dinero y pertenencias.

Los delincuentes maniataron a la víctima y revisaron toda la vivienda, aunque solo lograron llevarse un monto cercano a los 200 mil pesos en efectivo, en billetes de baja denominación, además de una camioneta y otros objetos que encontraron en el lugar.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de Corrientes y de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de dar con el rodado y los responsables del hecho.

Horas más tarde, durante la mañana del domingo, el vehículo fue hallado abandonado en la zona de Colonia San José, con los objetos robados aún en su interior, lo que permitió su recuperación.

Por el momento no hay detenidos y la investigación continúa a cargo de la Policía de Corrientes y la fiscalía en turno, que trabajan para identificar a los responsables del violento asalto.