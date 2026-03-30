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Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: identificaron a la víctima y confirmaron que el tirador no tenía antecedentes

Un chico de 15 años mató a tiros a Ian Cabrera, de 13. Además, hirió a otros ocho adolescentes. El atacante fue reducido por un asistente escolar.

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 17:08

En el marco de una conferencia de prensa brindada este mediodía desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la comitiva de ministros que envió el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la víctima del ataque perpetrado por un chico de 15 años en el interior de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” se llamaba Ian Cabrera, de 13 años.

“Tanto el presunto autor como sus victimas son todas personas menores de edad. Algunos datos nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar. Además del lamentable fallecimiento de Ian, hay otros dos menores que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Fueron trasladados a hospitales públicos, de 13 y 15 años”, explicó ante la prensa Pablo Coccocioni, ministro de Justicia y Seguridad provincial.

Por su parte, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el tirador, identificado hasta el momento como G.C., de 15 años, no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. “Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”, explicó.

Durante su presentación, el funcionario informó que el atacante padece una situación familiar compleja. "Sabemos que sufría una situacion intrafamiliar, en el ambito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", puntualizó.

Infobae

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