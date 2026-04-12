¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Goya La Libertad Avanza Mauricio Macri
Goya La Libertad Avanza Mauricio Macri
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 12 de abril de 2026

Por El Litoral

Domingo, 12 de abril de 2026 a las 07:09

Corrientes: investigan a un remisero y a una mujer por la intoxicación de una adolescente en Goya

Corrientes: un aguará guazú murió tras ser atropellado en la Ruta 12

El silencioso daño de la indiferencia indulgente

Incautaron un cargamento ilegal de más de 3 millones de pesos en Monte Caseros

Pese al escándalo el oficialismo ratificó que Adorni dará su informe en el Congreso

Empedrado terminó como el mejor de la etapa de grupos

Regatas clasificó al Final Four de la Liga Próximo

En playa Islas Malvinas rescataron una boa curiyú

Fijaron fecha para el inicio del juicio por Loan: las tres claves de un debate esperado










 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD