Las noticias más importantes del 12 de abril de 2026

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El silencioso daño de la indiferencia indulgente
Incautaron un cargamento ilegal de más de 3 millones de pesos en Monte Caseros
Pese al escándalo el oficialismo ratificó que Adorni dará su informe en el Congreso
Empedrado terminó como el mejor de la etapa de grupos
Regatas clasificó al Final Four de la Liga Próximo
En playa Islas Malvinas rescataron una boa curiyú
Fijaron fecha para el inicio del juicio por Loan: las tres claves de un debate esperado