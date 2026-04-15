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Las noticias más importantes del 15 de abril

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 07:15

Temporal en Corrientes: cayeron 100 mm en una hora y hay probabilidad de más lluvias

Stunts y seguidores: capacitaron a cientos de policías para frenar a las motos sin control

Ana Miño le entregó a los gremios el decreto que anula los descuentos a los docentes

Inflación: el NEA registró un 4,1% y es la región con mayores subas de todo el país

Corrientes: imputada admitió fraude y falsificación de documentos públicos

Tres imputados por un millonario secuestro de mercadería ilegal en Corrientes

Fiesta Nacional del Surubí 2026 en Goya: precios, artistas y todo lo que hay que saber

El séptimo regreso: excombatientes correntinos arribaron a Malvinas

Hacen falta $1.434.464 al mes para superar la línea de la pobreza

 

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