Las noticias más importantes del 25 de abril de 2026

Abigeato en Corrientes: dos detenidos y secuestro de carne y herramientas
La Liga suspendió la programación del fin de semana
Un auto terminó en la vereda tras esquivar una camioneta en pleno centro de Corrientes
Trasladaron a una cárcel de Corrientes al hombre que le vendía droga a su hijo
Sin advertencia meteorológica, cómo seguirá el tiempo en Corrientes
Tras dos días de lluvias, intensifican tareas de desagote en un barrio capitalino
Corrientes venderá aceite de cannabis medicinal en farmacias a partir de mayo
Decomiso: la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner