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Las noticias más importantes del 25 de abril de 2026

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 07:06

Abigeato en Corrientes: dos detenidos y secuestro de carne y herramientas

La Liga suspendió la programación del fin de semana

Un auto terminó en la vereda tras esquivar una camioneta en pleno centro de Corrientes

Trasladaron a una cárcel de Corrientes al hombre que le vendía droga a su hijo

Sin advertencia meteorológica, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Tras dos días de lluvias, intensifican tareas de desagote en un barrio capitalino

Corrientes venderá aceite de cannabis medicinal en farmacias a partir de mayo

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