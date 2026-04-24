Un auto terminó en la vereda tras esquivar una camioneta en pleno centro de Corrientes

Un accidente se registró este viernes en pleno centro de la ciudad de Corrientes, cuando un auto terminó en la vereda.

El siniestro se registró en por calle La Rioja al 1100, cuando el vehículo intentó esquivar a una camioneta que venía por calle Bolivar y terminaron chocando contra un árbol.

"Manejaba un señor mayor y al lado su nuera. La mujer tenía un fuerte dolor de cabeza y el hombre tenía sangre en la nariz", señalaron testigos a El Litoral.

Al lugar llegó personal sanitario y policial. Por el momento se desconocen más detalles del hecho.

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