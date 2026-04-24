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Siniestro Vial

Un auto terminó en la vereda tras esquivar una camioneta en pleno centro de Corrientes

El hecho se registró este viernes por la tarde. Al lugar arribó personal sanitario y policial. Hay dos heridos.

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 19:15

Un accidente se registró este viernes en pleno centro de la ciudad de Corrientes, cuando un auto terminó en la vereda. 

El siniestro se registró en por calle La Rioja al 1100, cuando el vehículo intentó esquivar a una camioneta que venía por calle Bolivar y terminaron chocando contra un árbol. 

"Manejaba un señor mayor y al lado su nuera. La mujer tenía un fuerte dolor de cabeza y el hombre tenía sangre en la nariz", señalaron testigos a El Litoral.

Al lugar llegó personal sanitario y policial. Por el momento se desconocen más detalles del hecho. 

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