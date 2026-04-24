Abigeato en Corrientes: dos detenidos y secuestro de carne y herramientas

En un importante avance contra el robo de ganado en la región, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar desarticularon una presunta red de abigeato tras realizar dos allanamientos simultáneos en la localidad de Itatí.

El procedimiento, culminó con la demora de dos hombres y el secuestro de elementos clave para la causa.

Las órdenes judiciales fueron dispuestas por la Jueza de Garantías de Corrientes,. María Amelia Zair Nicolás, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 1, bajo la dirección de María Lucrecia Troia Quirch.

En la primera vivienda intervenida, propiedad de un hombre conocido bajo el alias de “Rambito”, la Policía secuestró cuchillos tipo carnicero, sogas y restos de cuero vacuno que no presentaban marcas visibles, lo que refuerza la hipótesis del origen ilícito.

En forma paralela,Los detenidos y la totalidad de los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial de San Luis del Palmar. Según informaron fuentes oficiales, las actuaciones continúan en curso para determinar el alcance de la actividad delictiva y si existen más personas involucradas en la cadena de comercialización ilegal de carne en la zona.