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Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de abril

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 07:13

Amenazan con un paro de colectivos en Corrientes si no se pagan los salarios

Audiencia Pública por el segundo puente con Chaco

Mercedes: declararon culpable a Matías Ríos por la muerte de un joven en un choque

Juan Pablo Valdés firmó el pago de la deuda de Anses con Corrientes por $40.000 millones

Estacionamiento medido: tarjeteros piden aumento de tarifas y del plus mensual

Gustavo Valdés reclamó un modelo productivo y confirmó una cumbre con Mauricio Macri

Peaje de Santo Tomé–San Borja: subió en una de las monedas y así quedaron las tarifas

Gendarmería incautó 15 kilos de droga en una encomiendas en Goya

Detienen al único prófugo de la megacausa de abigeato
 

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