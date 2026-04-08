Las noticias más importantes del 8 de abril

Amenazan con un paro de colectivos en Corrientes si no se pagan los salarios
Audiencia Pública por el segundo puente con Chaco
Mercedes: declararon culpable a Matías Ríos por la muerte de un joven en un choque
Juan Pablo Valdés firmó el pago de la deuda de Anses con Corrientes por $40.000 millones
Estacionamiento medido: tarjeteros piden aumento de tarifas y del plus mensual
Gustavo Valdés reclamó un modelo productivo y confirmó una cumbre con Mauricio Macri
Peaje de Santo Tomé–San Borja: subió en una de las monedas y así quedaron las tarifas
Gendarmería incautó 15 kilos de droga en una encomiendas en Goya
Detienen al único prófugo de la megacausa de abigeato