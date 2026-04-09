Las noticias más importantes del 10 de abril

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Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 07:16

Dos nuevos millonarios en Corrientes: salió La Poceada

Alertan por presunto fraude a Anses con firmas médicas falsificadas en Corrientes

“Voy a salir del baño y los voy a matar”: fuerte amenaza en una escuela técnica de Goya

Ataque a tiros en la frontera de Corrientes y Brasil: cuatreros enfrentaron a Prefectura

“Yo soy gay, eso les molesta”: adolescente denuncia bullying en un colegio de Corrientes

Fiesta Nacional del Surubí 2026: confirmaron la grilla con Kapanga, La Joaqui y El Polaco

Piden el acompañamiento de legisladores correntinos para que avance el vallado del Puente Chaco-Corrientes

Filmaron a policías de Corrientes tirando basura desde un patrullero

El infectólogo correntino Fernando Achinelli fue designado en la Comisión Nacional de Inmunizaciones

 

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