Las noticias más importantes del 10 de abril

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“Yo soy gay, eso les molesta”: adolescente denuncia bullying en un colegio de Corrientes
Fiesta Nacional del Surubí 2026: confirmaron la grilla con Kapanga, La Joaqui y El Polaco
Piden el acompañamiento de legisladores correntinos para que avance el vallado del Puente Chaco-Corrientes
Filmaron a policías de Corrientes tirando basura desde un patrullero
El infectólogo correntino Fernando Achinelli fue designado en la Comisión Nacional de Inmunizaciones