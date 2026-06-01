Las noticias más importantes del 1 de junio de 2026

Juan Pablo Valdés anunció una millonaria obra hídrica para San Luis del Palmar
Corrientes: dos motocicletas chocaron y una camioneta atropelló a uno de los heridos
Corrientes: un oso melero apareció en un barrio de capital, fue rescatado por la Policía
Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella irá a un balotaje con Iván Cepeda
Fermín y su legado: la historia del niño correntino que salvó cinco vidas
Una creadora de contenido ucraniana expuso una mala costumbre de los correntinos
Boca Unidos cambió de técnico y volvió al triunfo
Caso Agostina Vega: el acusado Claudio Barrelier intentó quitarse la vida en la cárcel