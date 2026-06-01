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Corrientes

Las noticias más importantes del 1 de junio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 01 de junio de 2026 a las 06:50

Juan Pablo Valdés anunció una millonaria obra hídrica para San Luis del Palmar

Corrientes: dos motocicletas chocaron y una camioneta atropelló a uno de los heridos

Corrientes: un oso melero apareció en un barrio de capital, fue rescatado por la Policía

Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella irá a un balotaje con Iván Cepeda

Fermín y su legado: la historia del niño correntino que salvó cinco vidas

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