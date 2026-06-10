Las noticias más importantes del 10 de junio

Manosearon a una nena en pleno centro: un concejal persiguió al depravado
Encontraron viva a la joven de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba
Yerba mate: advierten que la desregulación profundizó el desfasaje entre costos y precios
Más de 150 testigos para el juicio por Loan: quiénes estarán y quiénes no fueron citados
Corrientes: exfuncionarios municipales fueron condenados por peculado
La Nación retira el nombre del correntino Orlando Pascua del Museo Malvinas
Corrientes avanza en la producción de café de especialidad con siete variedades arábicas
Alarma en un edificio de Corrientes por un incendio en un departamento del quinto piso
Nueva detenida en Corrientes por el secuestro de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos