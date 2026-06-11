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Corrientes

Las noticias más importantes del 11 de junio

Por El Litoral

Jueves, 11 de junio de 2026 a las 07:19

Los jueces no aceptan que haya más de dos fiscales y el juicio por Loan suma reclamos

Juan Pablo Valdés le contestó a Vialidad por el Corredor Belgrano y pidió “solucionar el problema"

Corrientes: acordaron una recomposición salarial para choferes de colectivos

Corrientes: hallaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un auto

"Nadie ama lo que no conoce": el duro descargo de Pablo Vassel por el Museo Malvinas

Cuál es el estado de salud de los chaqueños que chocaron en una ruta de Corrientes

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Elecciones en la Unne: cuándo y dónde se votará el rector para el período 2026-2030
 

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