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Corrientes

Las noticias más importantes del 12 de junio

Por El Litoral

Viernes, 12 de junio de 2026 a las 07:21

Los padres de Loan serán los primeros en declarar en el juicio

Cuánto llovió y cómo estará el tiempo este fin de semana en Corrientes

Juan Pablo Valdés recibió a autoridades de Yacyretá para avanzar en gestiones clave para Corrientes

Murió el operario de Mocoretá lesionado con una maquinaria industrial

Los Ángeles del Puente lanzaron una colecta: "En tres años, rescatamos 295 personas"

Caso Loan: la familia pidió a los jueces que autoricen la participación de siete fiscales en el juicio

Corrientes: chocaron contra un caballo, abandonaron el auto y hallaron un millonario cargamento de cigarrillos

La inflación de mayo fue del 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año

Encontraron en Corrientes al adolescente de 17 años que era buscado en Misiones

 

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