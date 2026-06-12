Las noticias más importantes del 12 de junio

Los padres de Loan serán los primeros en declarar en el juicio
Cuánto llovió y cómo estará el tiempo este fin de semana en Corrientes
Juan Pablo Valdés recibió a autoridades de Yacyretá para avanzar en gestiones clave para Corrientes
Murió el operario de Mocoretá lesionado con una maquinaria industrial
Los Ángeles del Puente lanzaron una colecta: "En tres años, rescatamos 295 personas"
Caso Loan: la familia pidió a los jueces que autoricen la participación de siete fiscales en el juicio
Corrientes: chocaron contra un caballo, abandonaron el auto y hallaron un millonario cargamento de cigarrillos
La inflación de mayo fue del 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año
Encontraron en Corrientes al adolescente de 17 años que era buscado en Misiones