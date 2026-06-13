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Las noticias más importantes del 13 de junio de 2026

Por El Litoral

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 07:00

Caso Loan: a dos años del almuerzo familiar donde desapareció el niño sin dejar rastros

Demoraron una lancha con una carga ilegal valuada en $55 millones en Corrientes

En 6 meses, Corrientes hizo 37.000 metros lineales de desagües y 190 cuadras de enripiado

“Dibu” Martínez entrenó pero persiste el dolor en su mano

Decomisaron dorados y bogas tras un allanamiento en Paso de la Patria

Esquina: el enigma y la falta de reclamo de los $182 millones hallados en el auto chocado

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Eragia: cómo es la nueva fábrica de alimentos que abastecerá a los comedores de la Unne





 

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