Las noticias más importantes del 13 de junio de 2026

Caso Loan: a dos años del almuerzo familiar donde desapareció el niño sin dejar rastros
Demoraron una lancha con una carga ilegal valuada en $55 millones en Corrientes
En 6 meses, Corrientes hizo 37.000 metros lineales de desagües y 190 cuadras de enripiado
“Dibu” Martínez entrenó pero persiste el dolor en su mano
Decomisaron dorados y bogas tras un allanamiento en Paso de la Patria
Esquina: el enigma y la falta de reclamo de los $182 millones hallados en el auto chocado
Exgendarme corrió por todo el país y ahora pasa por Corrientes para unir tres fronteras
Eragia: cómo es la nueva fábrica de alimentos que abastecerá a los comedores de la Unne