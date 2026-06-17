Las noticias más importantes del 17 de junio

Así continúa hoy el juicio por Loan en Corrientes
¿Se anticipa el veranillo de San Juan?: pronostican tormentas fuertes en Corrientes
Ganó Argentina con tres goles de Messi
El Colegio Pedro Ferré modificará el ingreso durante tres días: por dónde se podrá acceder
Omar Larroza fue reelecto como rector de la Unne
Juan Pablo Valdés reunió a su gabinete y evaluó los primeros seis meses de gestión
Varios demorados y vehículos secuestrados tras operativos de prevención en Corrientes
Esquina: una nena de 5 años sufrió graves heridas en el rostro tras el ataque de un pitbull
La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner por las manifestaciones en la puerta de su casa