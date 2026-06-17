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Corrientes

Las noticias más importantes del 17 de junio

Por El Litoral

Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 07:22

Así continúa hoy el juicio por Loan en Corrientes

¿Se anticipa el veranillo de San Juan?: pronostican tormentas fuertes en Corrientes

Ganó Argentina con tres goles de Messi

El Colegio Pedro Ferré modificará el ingreso durante tres días: por dónde se podrá acceder

Omar Larroza fue reelecto como rector de la Unne

Juan Pablo Valdés reunió a su gabinete y evaluó los primeros seis meses de gestión

Varios demorados y vehículos secuestrados tras operativos de prevención en Corrientes

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La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner por las manifestaciones en la puerta de su casa

 

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