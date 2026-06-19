¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 19 de junio

Por El Litoral

Viernes, 19 de junio de 2026 a las 07:20

Corrientes: el Concejo Deliberante respaldó las demandas por el Corredor Belgrano

Hallaron un cuerpo sin vida al costado de la Ruta 12 en Corrientes

Cómo estará el tiempo para el Día del Padre en Corrientes

El Ejército demolió un tanque en Corrientes

Intercambio de figuritas del Mundial 2026 y feria de emprendedores en el parque Mitre

Tránsito en Corrientes: en seis meses hubo cerca de 60.000 multas por exceso de velocidad

Hospital de Goya: operaron con éxito un tumor de base de cráneo en una cirugía de 7 horas

Corrientes: un hombre de 72 años murió tras caer de su caballo mientras arreaba ganado

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD