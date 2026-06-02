¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de junio

Por El Litoral

Martes, 02 de junio de 2026 a las 07:18

Corrientes: aumento salarial del 10% para municipales y mejoras en asignaciones familiares

Valdés anunció la primera fábrica de CLT del país: del bosque correntino a la construcción

Procesamientos por presunta apropiación de bienes en Corrientes

Alerta por la clausura del Instituto Nordeste en Bella Vista: hay incertidumbre por la validez de los títulos

Corrientes: habilitan puntos de vacunación y anuncian La Noche de las Vacunas

Mayo cerró con fuertes anomalías térmicas y lluvias concentradas en Corrientes

Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por su viaje a Corrientes: "Hay que regalarle un GPS"

Escándalo en la Unne: comparó al Consejo Superior con Videla y la Justicia desestimó la denuncia
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD