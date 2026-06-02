Las noticias más importantes del 2 de junio

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Procesamientos por presunta apropiación de bienes en Corrientes
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Corrientes: habilitan puntos de vacunación y anuncian La Noche de las Vacunas
Mayo cerró con fuertes anomalías térmicas y lluvias concentradas en Corrientes
Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por su viaje a Corrientes: "Hay que regalarle un GPS"
Escándalo en la Unne: comparó al Consejo Superior con Videla y la Justicia desestimó la denuncia