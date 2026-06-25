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Corrientes

Las noticias más importantes del 25 de junio

Por El Litoral

Jueves, 25 de junio de 2026 a las 07:15

Loan: los siete acusados del naranjal se negaron a hablar en el juicio

Un imputado declaró por dos horas y los padres de Loan hablarán la semana que viene

Autovía 12: avances para mejorar la circulación y la seguridad vial

Entregaron asistencia financiera por 450 millones de pesos a ocho cooperativas correntinas

Más de 150 atenciones en una jornada de cuidado animal

Con antorchas, cientos de fieles recorrieron las calles capitalinas por San Juan Bautista

De Bella Vista a referente internacional del olfato: la historia de la Dra Stella Cuevas

¿Ya sabés un idioma?: la Unne abrió la nivelación para cursos presenciales y virtuales

 

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