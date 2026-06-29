Las noticias más importantes del 29 de junio de 2026

Semana inestable en Corrientes: se esperan mínimas 5°C y regresan las lluvias
Empedrado se posiciona como un polo de producción de palta y mamón en Corrientes
Secuestran más de 150 kilos de carne ilegal en una ruta de Corrientes
Corrientes: causó destrozos en la vivienda de su hermana y terminó detenido
Habló Emerenciano Sena por primera vez desde que fue condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Corrientes: agentes se lanzaron sobre un motociclista que intentó huir de un control
Milei confirmó a Santilli como jefe de Gabinete
Corrientes: cientos de vecinos alentaron a la Selección en una nueva edición del Fan Fest