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Las noticias más importantes del 29 de junio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 29 de junio de 2026 a las 06:36

Semana inestable en Corrientes: se esperan mínimas 5°C y regresan las lluvias

Empedrado se posiciona como un polo de producción de palta y mamón en Corrientes

Secuestran más de 150 kilos de carne ilegal en una ruta de Corrientes

Corrientes: causó destrozos en la vivienda de su hermana y terminó detenido

Habló Emerenciano Sena por primera vez desde que fue condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Corrientes: agentes se lanzaron sobre un motociclista que intentó huir de un control

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Corrientes: cientos de vecinos alentaron a la Selección en una nueva edición del Fan Fest













 



 

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