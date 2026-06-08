¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 8 de junio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 08 de junio de 2026 a las 07:10

Corrientes: redada a malloneros furtivos por depredación en el Río Paraná

Valdés encabezó los festejos de Itá Ibaté y prometió reactivar el puerto local

Corrientes: un hombre armado con un cuchillo amenazó al Presidente frente a la Prefectura

Álbum de figuritas con héroes de la patria: la propuesta que llega a las aulas correntinas

Cómo estará el tiempo en Corrientes esta semana

Corrientes: salvan a un búho lesionado y lo trasladan al Centro Aguará

Golpe al narcomenudeo en Corrientes: se desmanteló un punto de venta de cocaína

El Cosquín Rock busca bandas de Corrientes y Resistencia para su edición 2027







 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD