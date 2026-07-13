¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 13 de julio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 13 de julio de 2026 a las 06:54

Una mujer murió en un accidente vial sobre una ruta de Corrientes

Corrientes: se busca a un motociclista que huyó de un accidente

Corrientes encara una semana marcada por el aumento de la temperatura

Corrientes vibró con el pase de Argentina a la semifinal en el Fan Fest municipal

Escaparon de un control policial y abandonaron marihuana en un paseo de Corrientes

Villarruel reinvidicó el reclamo docente y marcó distancia con el Gobierno

Goya inicia la última jornada de su 8va Feria del Libro

Corrientes está entre las cuatro mejores selecciones del país

 

 



 

















 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD