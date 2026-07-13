Las noticias más importantes del 13 de julio de 2026

Una mujer murió en un accidente vial sobre una ruta de Corrientes
Corrientes: se busca a un motociclista que huyó de un accidente
Corrientes encara una semana marcada por el aumento de la temperatura
Corrientes vibró con el pase de Argentina a la semifinal en el Fan Fest municipal
Escaparon de un control policial y abandonaron marihuana en un paseo de Corrientes
Villarruel reinvidicó el reclamo docente y marcó distancia con el Gobierno
Goya inicia la última jornada de su 8va Feria del Libro
Corrientes está entre las cuatro mejores selecciones del país