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Las noticias más importantes del 14 de julio

Por El Litoral

Martes, 14 de julio de 2026 a las 07:15

El Niño ya está instalado: cómo afectará a Corrientes y Chaco

Caso Melanie Aldaz: realizan la autopsia en Reconquista tras el hallazgo del cuerpo de la joven correntina

Violenta pelea en Corrientes: denuncian que una joven recibió una brutal golpiza

Corrientes: cuál es el estado de salud de la joven agredida a la salida de un boliche

Plus para municipales: este martes 14 comienza el pago en Corrientes

Peregrinación a Itatí: más de 15 puestos sanitarios asisten a los fieles de San Luis del Palmar

Lanzaron el Mundialito infantil en Corrientes con la participación de 500 chicos de distintos barrios

“El deporte no es una guerra, no es una revancha”: el mensaje de los veteranos de Malvinas

 

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