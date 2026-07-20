Las noticias más importantes del 20 de julio de 2026

Corrientes: camión volcó un acoplado cargado de tomates y morrones sobre la Ruta 12
España dominó y se quedó con la Copa del Mundo
"Hay que darle validez al haber llegado acá"
Vuelve el frío y rige el alerta naranja por lluvias en Corrientes
El Fan Fest de la Muni cerró con una multitud alentando a la Selección
Tras quedar acorralado por la Policía, abandonó una bicicleta que había robado
Argentina perdió la final, pero se va del Mundial 2026 con la frente en alto
La AFA reprograma el fútbol por el regreso de la Selección Argentina al país