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Las noticias más importantes del 20 de julio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 20 de julio de 2026 a las 07:20

Corrientes: camión volcó un acoplado cargado de tomates y morrones sobre la Ruta 12

España dominó y se quedó con la Copa del Mundo

"Hay que darle validez al haber llegado acá"

Vuelve el frío y rige el alerta naranja por lluvias en Corrientes

El Fan Fest de la Muni cerró con una multitud alentando a la Selección

Tras quedar acorralado por la Policía, abandonó una bicicleta que había robado

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La AFA reprograma el fútbol por el regreso de la Selección Argentina al país

















 

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