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Las noticias más importantes del 25 de julio de 2026

 

 

Por El Litoral

Sabado, 25 de julio de 2026 a las 07:09

Corrientes: desarticularon una enquistada banda de cuatreros en la costa del Río Uruguay

Corrientes: un hombre de 80 años ingresó armado a un banco y fue demorado por la Policía

Juan Pablo Valdés recibió al Embajador de Turquía para potenciar las exportaciones de Corrientes

Corte total en la costanera de Santo Tomé por la crecida del río Uruguay

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